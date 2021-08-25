МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Закачка газа в европейские хранилища, объемы которой вдвое увеличил "Газпром", не решит кардинально проблему обеспечения Европы газом в зимний период. Альтернативных источников пополнения запасов остается немного – собственная добыча снижается, а "львиная доля" СПГ уходит в Азию. Но есть вариант – увеличить объемы в ПХГ хитростью, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. "Газпром" начал закачивать газ в подземные хранилища Европы

"Газпром" начал наполнять свои подземные хранилища в Европе, из которых последние две недели выбирал газ для выполнения экспортных контрактов. Обычно компания их не опустошает, но так пришлось поступить в связи с ограничением поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из-за аварии на заводе в Новом Уренгое.

В результате, на 23 августа запасы газа в крупнейших хранилищах компании в Европе — Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах — упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности. Для сравнения, в среднем европейские ПХГ "Газпрома" в это время были заполнены на 64%.

Во второй половине дня 23 августа "Газпром" вдвое — до 64 млн кубометров в сутки — увеличил прокачку по газопроводу "Ямал—Европа", приблизив ее к показателям начала месяца. После этого отбор из хранилищ Katharina и Haidach прекратился. С 24 августа "Газпром" перевел в режим закачки все свои подземные хранилища в Европе.

По мнению опрошенных экспертов, эти действия "Газпрома" кардинально ситуацию с ценами на газ в Европе не поменяют, а ждать резкого падения стоимости "голубого топлива" уже точно не стоит.

Во-первых, компания даже во время ограничения поставок по "Ямал- Европе" в этом месяце не нарушала экспортные контракты. Да и в целом нельзя назвать этот год "недогруженным". За 7 месяцев 2021 года по газопроводу было транспортировано 33,7 млрд кубометров. Это больше, чем за тот же период прошлого года, а также предкоронавирусного 2019 года. Очередная подножка США. Кто спасет Европу зимой от холода

А во-вторых, другие факторы, которые давят на цены в Европе, никуда не делись, к примеру, СПГ по-прежнему уходит в Азию, где цены выше.

ПОДОЖДЕМ ДО ОСЕНИ

Сейчас уровень наполненности европейских газовых хранилищ действительно нехарактерно низкий – 65%. В той же временной точке 2020-го и 2019 годов хранилища были заполнены на 90%. В среднем за 5 лет уровень наполненности хранилищ составляет 81,2% для данного времени года, подсчитал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Догонять стандартный уровень придется очень оперативно.

"Чтобы избежать дальнейшего роста цен на газ и дефицита зимой важно увеличить скорость закачки уже сейчас, чем и будут, собственно заниматься европейцы в ближайшие время. Как правило, сентябрь и октябрь – это сезон для закачки газа", — добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чтобы довести уровень наполненности до нормального, вероятно, потребуется не менее двух месяцев. За это время количество газа в хранилищах должно быть дополнительно увеличено на 10-15 млрд кубов, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" ПОЧТИ ГОТОВ

Ускорить ситуацию с заполнением европейских ПХГ может "Северный поток-2", первую нитку которого "Газпром" планирует запустить уже в сентябре. Но с этим газопроводом есть некоторые проблемы. В среду Высший земельный суд Дюссельдорфа решил, что "Северный поток-2" не может быть освобожден от соблюдения правил Евросоюза, которые требуют разделять компанию — владельца трубопровода и поставщиков газа, который по трубопроводу транспортируется.

Это значит, что "Газпром" сможет заполнить морскую часть газопровода свои газом только наполовину. Соответственно и газа в Европу поступит меньше, чем могло бы, пояснил Юшков. За ценой не постоят. Россия предложит Европе "газовый выбор"

Однако есть вероятность, что "Северный поток-2" все-таки будет работать на полную мощность в ближайший отопительный сезон. Могут пойти на хитрость – запустить проект на полную мощность под видом испытаний, рассуждает Юшков.

"Такой прецедент уже был в начале двухтысячных годов в отношении продолжения "Серверного потока-1" – газопровода OPAL, который тоже не попал под исключение из Газовой директивы ЕС. Как-то в марте в Европе ударили морозы. Из-за острой необходимости было решено провести техническое испытание газопровода, сможет ли он работать на полную мощность. А когда морозы закончились, испытания, соответственно, тоже завершились", — вспомнил эксперт.

И вес же, даже если предположить, что "Газпром" поставит до конца года намеченный объем (5,6 млрд кубометров) именно по "Северному потоку-2", это позволит сократить дефицит, но не даст возможность пополнить запасы до необходимых уровней.

Это значит, что цены на газ в последнем квартале могут оставаться высокими из-за низкой наполненности хранилищ, особенно если погодные условия будет указывать на холодную зиму, считает Шульгин.

ДОРОГО И СЕРДИТО

Высокие цены на газ будут держаться и по другой причине, которая, пожалуй, играет даже большее значение, чем ситуация вокруг "Газпрома".

"Цены на газ для европейцев растут прежде всего из-за того, что производители СПГ из Катара и США отправляют свой газ в Азию, где цены на "голубое топливо" еще выше", — поясняет Юшков.

Доля "Газпрома" в объеме потребления газа европейцами составляет лишь 34-36%, а импорт — чуть больше 50%. Вторым крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу является Норвегия, которая, кстати говоря, в последнее время сокращает добычу газа, а значит и экспорт. Но вопросов к ней по этому поводу почему-то нет, подчеркнул Юшков.

Подтверждением тому, что цены останутся на высоком уровне можно считать обновленный прогноз "Газпрома" по средним ценам на поставки в дальнее зарубежье на основе долгосрочных контрактов в 2021 году. Так, предыдущий майский прогноз подразумевал 200-209 долларов за 1 тысячу кубометров, а в обновлённом прогнозе цены поднялись на 30% до 269,6 долларов за тысячу кубометров. Очевидно, что спотовые цены будут еще выше.