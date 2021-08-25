МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 16 по 23 августа выросла на 15 копеек, до 49,01 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

В частности, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 13 копеек, до 46,10 рубля, Аи-95 — на 14 копеек, до 49,89 рубля, а Аи-98 — на 22 копейки, достигнув 57,56 рубля.

А дизельное топливо за неделю подорожало в стране в среднем на 7 копеек и достигло цены в 50,66 рубля за литр.

В итоге цены на бензин с начала года к 23 августа в среднем выросли на 6,2%, на дизтопливо — на 3,9%.

Средняя цена бензина в России растет примерно на 11-13 копеек в неделю с конца июля, а до этого темпы роста были чуть медленнее. При этом в начале года, по данным Росстата, бензин в среднем стоил в России 46,12 рубля за литр.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 68 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске — на 2,1%, Новосибирске — на 1,9%, Махачкале — на 1,6%. Производство бензина в РФ с 16 по 22 августа упало на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 752,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 1,3%, до 1,564 миллиона.