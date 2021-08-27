МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. "Роснефть" снова пытается получить доступ к европейской трубе "Газпрома". Эта история длится далеко не первый год, но до сих пор ничем конструктивным она не заканчивалась. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, время для новой атаки выбрано удачно – европейский рынок газа перегрет, а цены зашкаливают. Однако, скорее всего, новость о возможности дополнительного экспорта лишь собьет ценовой ажиотаж. "Ъ": "Роснефть" просит разрешения на поставку газа в Европу

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", написала газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главе государства.

Топ-менеджер предлагает платить с этих объемов повышенный налог на добычу газа, что, по его оценкам, позволит бюджету дополнительно получить до 37 миллиардов рублей в год. При этом в будущем возможно увеличение экспортных поставок компании, что обеспечит рост дополнительных доходов казны до 150 миллиардов рублей.

В письме отмечается, что поставки "целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО "Газпром". В 2017 году "Роснефть" подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год.

Сечин подчеркнул, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре".

При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить "около 5 тысяч рублей" на 1 тысячу кубометров, пишет Сечин в письме на имя президента. Это более чем в 3,5 раза выше текущей ставки НДПИ для "Газпрома".

Кроме того, по мнению главы "Роснефти", поставки будут способствовать снятию ограничений со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также Opal (продолжение "Северного потока-1".

ИНТЕРЕСЫ НЕ СОВПАДАЮТ

"Роснефть" и другие независимые производители газа уже не первый десяток лет пытаются добиться от государства отмены монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа. Однако пока у них ничего не вышло. Не принесет никаких плодов и это письмо главы "Роснефти", считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Против допуска независимых производителей к экспортной трубе всегда возражали "Газпром" и ряд федеральных ведомств, которые говорили о необходимости увеличивать поставки на внутренний рынок. Насколько я знаю, эта позиция не поменялась", — говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

При этом эксперты отрасли указывают на то, что настроения основных игроков по-прежнему не совпадают. "У "Роснефти", как и у "Новатэка" по газу своя позиция, которая не соответствует интересам "Газпрома". А позиция последнего в свою очередь ухудшает положение других поставщиков газа", — сказал агентству источник в отрасли. Эксперт рассказал, что будет с газом в Европе в ближайшие месяцы

У каждой из сторон свои аргументы, которые власти приходится принимать во внимание. Конечно, в какой-то момент компромисс будет найден, но не сейчас, так как ситуация в глобальном смысле мало отличается от тех, что были 3-5 лет назад. Ничего усреднённого и в той или иной степени учитывающего интересы каждого игрока на этот раз не предлагается.

ПРОИГРАВШИХ НЕ БУДЕТ

С другой стороны, не стоит недооценивать лоббистский потенциал главы "Роснефти". "Он всегда может аргументировать свое предложение необходимостью финансировать очередной мегапроект", — отметил Коптев.

За аргумент можно принять и заботу о бюджете России, которую Сечин прописал в письме. "Роснефть" готова платить повышенный НДПИ, а также привязать налог не к контрактной, а к биржевой цене газа в Европе.

Но и сама компания в проигрыше не останется.

"Если учесть, что при поставках газа в Европу нетбэк газового проекта "Роспан" при текущих ценах составит около 300 долларов за тысячу кубов, то даже после уплаты 5 тысяч рублей НДПИ маржа "Роснефти" будет намного выше, чем при реализации газа на внутреннем рынке, которая ни в одном российском регионе не превышает 6 тысяч рублей", — подсчитал источник "Прайм" в отрасли.

Впрочем, сейчас Европа получает около 200 млрд кубометров российского газа в год. На этом фоне 10 млрд кубов — не слишком заметный объем, как для наполнения бюджета, так и для снижения цен на газ в Европе. За ценой не постоят. Россия предложит Европе "газовый выбор"

Другое дело, что рынок газа сейчас заметно перегрет. Запасы газа в европейских ПХГ находятся на многолетних минимумах, спрос на СПГ в Азии, наоборот, максимален, все опасаются дефицита поставок в отопительный сезон. На этом фоне новость о дополнительных объемах, которые придут на рынок как раз в самое трудное время, вполне способна сбить ажиотаж на биржах, полагает Коптев. А падение цен на газ приведет и к снижению прибыли "Газпрома", и, как следствие, сокращению его отчислений в бюджет. А это государству не нужно – ведь тогда получится, что в один карман деньги кладем, а из другого отдаем.