МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Строительство газопровода "Северный поток 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома". В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток-2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV, одного из партнеров по проекту "Северный поток 2", Райнер Зеле встретились в пятницу в Санкт-Петербурге. Они высоко оценили стратегическое сотрудничество компаний, обсудили взаимодействие по проекту освоения Южно-Русского месторождения.

"Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток — 2", который находится в финальной стадии реализации", — сказано в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.