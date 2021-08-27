ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг — ПРАЙМ. Техническая готовность газопровода "Северный поток 2" "будет обеспечена достаточно скоро", заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. "Газпром": строительство "Северного потока-2" на финальной стадии

"Насколько я знаю из того, что говорят, осталось проложить буквально несколько километров, это вопрос буквально нескольких километров. Что касается технической готовности, то она будет обеспечена достаточно скоро. Затем уже начнется процесс сертификации. Она должна быть одобрена. Как только закончится сертификация, процесс будет пройден, тогда уже можно будет пускать газ", — сказал он журналистам в Энгельсе Саратовской области, отвечая на вопрос о том, есть ли у германской стороны точные даты окончания строительства "Северного потока 2" и ввода его в эксплуатацию.

Посол отметил, что "это вопрос, который вам нужно задавать компаниям, которые будут эксплуатировать "Северный поток 2", потому что это негосударственный проект, это проект бизнеса".

В июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

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