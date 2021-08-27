МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Законодательство Европейского союза не требует от "Газпрома" продавать "Северный поток 2" — оператору газопровода достаточно получить статус независимого, а это решение будет принимать Германия, а не Еврокомиссия, пытающаяся оказать политическое давление, прокомментировали РИА Новости эксперты. "Газпром": строительство "Северного потока-2" на финальной стадии

Суд в Дюссельдорфе в среду отклонил жалобу Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС. Теперь, как написало в пятницу издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, Еврокомиссия считает, что "Газпрому" для этого придется "продать" трубопровод.

Как пояснил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, нормы третьего энергопакета ЕС требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, но не обязательно владение. Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев уточнил, что добиться этого можно тремя способами.

"Первый — это полное имущественно-правовое отделение (то есть поставщик должен продать сам газопровод вместе с оператором). Второй — продается только компания-оператор, а газопровод остается в собственности поставщика (модель ISO). Третий — оператор остается в собственности поставщика, но обязан доказать свою автономность (финансовую, техническую, кадровую) и независимость в принятии решений (модель ITO). "Газпром" имеет право выбрать любую из этих моделей", — рассказал он. Европе оказали "медвежью услугу" в деле "Северного потока-2"

Белогорьев при этом отмечает, что в заявке на сертификацию Nord Stream 2 AG, поданной в июне в Федеральное сетевое агентство Германии (BNA), речь, по всей видимости, идет именно о модели ITO, однако из пресс-релиза компании это напрямую не следует. "Поэтому потребуется ли продавать компанию или нет, зависит от того, какой именно статус она намерена получить. В целом, продажа вполне возможна, но не является единственным выходом", — замечает эксперт.

Правила регулирования газового рынка в ЕС написаны так, что допускают множество трактовок, говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако решение о сертификации в любом случае принимает регулятор ФРГ, а не Еврокомиссия, отмечает он.

"А поскольку правила для "Северного потока 2" поменяли уже в процессе строительства, то регулятору предстоит определить формат применения законодательства. Пока нет формальных требований от BNA по сертификации. А эти вбросы (от ЕК — ред.) — попытка политического давления на Германию и "Газпром", — заключает он.