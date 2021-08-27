МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны США запретит своим европейским военным объектам заключать контракты на приобретение энергоресурсов из России, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США. Запрет введен в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Посол ФРГ в России рассказал, когда будет достроен "Северный поток-2"

Согласно документу, цель запрета — обеспечение энергетической безопасности в Европе. Запрет распространяется на все виды энергоресурсов, в том числе отопление, охлаждение и электричество. При этом, ограничение касается только европейских баз, и не будет распростряняться, например, на азиатскую территорию Турции. Также военное ведомство допускает возможность исключений из правил.

Документ планируется официально опубликовать 30 августа.