США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
США запретит своим европейским военным базам приобретать энергоресурсы из России
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны США запретит своим европейским военным объектам заключать контракты на приобретение энергоресурсов из России, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США. Запрет введен в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год.
Согласно документу, цель запрета — обеспечение энергетической безопасности в Европе. Запрет распространяется на все виды энергоресурсов, в том числе отопление, охлаждение и электричество. При этом, ограничение касается только европейских баз, и не будет распростряняться, например, на азиатскую территорию Турции. Также военное ведомство допускает возможность исключений из правил.
Документ планируется официально опубликовать 30 августа.
https://1prime.ru/energy/20210827/834543759.html
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