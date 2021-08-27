МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. ЭТП "Газпром экспорт" перестал на этой неделе продавать газ на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) с поставкой в 2022 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Посол ФРГ в России рассказал, когда будет достроен "Северный поток-2"

"Газпром экспорт" в среду прекратило предлагать газ на поставку в первом квартале (2022 года — ред.) и на весь 2022 год на своей Электронной торговой платформе", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

Уточняется, что "Газпром экспорт" изначально планировал продавать на этой неделе газ с поставкой в первом квартале следующего года, в целом в 2022 году, а также с поставкой в 2023 году. "Хотя он придерживался расписанию в понедельник и вторник, начиная со среды предлагались уже только поставки на зимний период 2022/2023 и на 2023 год", — отмечается в материале.

Как говорят собеседники агентства, изменения появились спустя час после того, как суд ФРГ подтвердил позицию регулятора, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими событиями нет.

"Однако европейские трейдеры находятся на грани: континенту не хватает времени, чтобы пополнить свои истощенные газовые хранилища до начала зимы, когда спрос на отопление резко возрастет", — пишет агентство, добавляя, что пресс-служба "Газпром экспорта" не ответила на его запрос.

В пятницу, согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров на закрытии торгов. При этом в ходе торгов она вновь достигала рекордных 585,6 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе цены держались на уровне примерно 500-515 долларов за тысячу кубометров, а с понедельника начали расти.