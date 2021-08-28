БЕРЕЗОВСКИЙ (Кемеровская обл.), 28 авг — ПРАЙМ. Объем вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении к концу 2024 года должен вырасти с 53 миллионов тонн до 68 миллионов тонн, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер в субботу находится с рабочим визитом в Кемеровской области. Во время поездки он провел совещание по развитию угольной отрасли, в котором приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и руководители угледобывающих компаний.

"Мы очень хорошо понимаем, что возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли. Мы определили четкие планы до конца 2024 года по развитию Восточного полигона, который является ключевым в этом плане. И в рамках этих планов отфиксировали в тоннах объемы вывоза угля из Кузбасса. Если сейчас по соглашению вывозится 53 миллиона тонн, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 миллионов тонн", — сказал Белоусов журналистам по итогам совещания.

Он также отметил, что на совещании были рассмотрены дополнительные меры, которые позволят увеличить объём перевозок, прежде всего, за счет совершенствования существующих технологий.