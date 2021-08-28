Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетической сфере
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", сообщается на сайте главы государства.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет рассмотрел вопрос энергобезопасности в связи с монополизацией распределительных сетей на Украине, в случае угрозы на этих предприятиях могут быть введены временные администрации.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", — говорится в тексте указа.
Также на сайте опубликовано решение СНБО, согласно которому кабмину поручается изучить образование тарифов на электроэнергию, разработать механизм введения временной администрации на предприятиях, где есть нарушения, а также проанализировать методики оценки активов природных монополий.
"Разработать и утвердить: до 31 октября 2021 года порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных установок сжигания;… до 31 декабря 2021 критерии оценки допустимости государственной помощи на защиту окружающей среды и в сфере энергетики", — говорится в решении.
Помимо этого, правительству поручили выработать и утвердить порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей и осуществления в условиях такого перехода социальной защиты лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи.
Правительство также должно до 31 августа 2021 проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии.
Кроме того, решением предусмотрено "создание нового водородного продуктопровода Украина — ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта".
Также Верховной раде поручается проработать соответствующую законодательную базу.
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