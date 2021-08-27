ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом. США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России

Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства будут изысканы из бюджета Пентагона.

Президент США поручил перенаправить для помощи Украине до 60 млн долларов "из средств министерства обороны, выделенных на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку", говорится в документе.

Соответствующее объявление Белый дом сделал незадолго визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленского ждут в США на следующей неделе. Псаки назвала предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.

Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа — день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.