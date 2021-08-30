КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба", — сообщается на сайте.

В компании считают, что страны могут создать мощный газовый коридор. "Укрэнерго" сообщило о критическом положении с углем на ТЭС

"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 миллиардов кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ (сжиженного природного газа — ред.), балтийского газопровода и коннекторов (систем соединения — ред.) с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm.

"Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры — госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия", — говорится в сообщении. Труба раздора. К чему приведет рост налога на добычу газа

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.