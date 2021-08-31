МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков по их технологии, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЕС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырёх блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов", — написал он в Twitter во вторник.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации МИД РФ, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

В министерстве энергетики Украины ранее заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой атомной станции и один — на Ривненской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас проходит.