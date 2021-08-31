КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Украине следует стать производителем и экспортером энергии в Европу, а также отказаться от транзита газа, заявила во вторник посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Она (Украина – ред.), как по мне, должна стать производителем энергии и экспортером энергии, а не транзитной страной. Транзит – это всегда плохо, потому что его всегда можно остановить", — сказала Фельдгузен в интервью радио НВ.

По ее словам, Европа намерена через 15 лет отказаться от газа. "Для нас это переходная энергия. То есть будущее Украины как транзитной страны в любом случае… Конец скоро", — сказала Фельдгузен.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".