МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Перспективы строительства на Украине новых атомных блоков с помощью американской Westinghouse, учитывая проблемы у обеих сторон, можно описать старой восточной пословицей "или хан помрет, или ишак", заявил РИА Новости главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров. На Украине договорились о строительстве пяти атомных энергоблоков

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в США, сообщил, что украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.

"Как показывает мировая практика, от момента принятия решения о строительстве нового атомного энергоблока AP1000 до выполнения этого проекта проходит в лучшем случае лет десять. Подчеркну, именно от момента принятия решения о сооружении блока, а не от подписания такого меморандума, как сейчас между "Энергоатомом" и Westinghouse", — сказал Уваров. По его словам, прежде чем начнется само строительство, проект должен пройти все необходимые экспертизы, получить разрешительные документы и так далее.

"Но надо учесть, что у Westinghouse со строительством АЭС дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом. Блоки флагманского проекта Westinghouse с реакторами AP1000 на данный момент построены и работают только в Китае. На территории США до сих пор не то что нет действующего энергоблока AP1000 — их строительство там столкнулось с большими проблемами. Проект сооружения двух блоков на АЭС "V.C.Summer" несколько лет назад прекратился, а строительство еще двух энергоблоков на АЭС "Vogtle" давно выбилось из графика и за прошедшее время очень сильно подорожало", — добавил Уваров. Украину призвали отказаться от транзита газа

К тому же Westinhghose сама не строит АЭС, а выступает только как продавец реакторных технологий, сообщил собеседник агентства.

"Поэтому им надо будет найти компанию, которая займется собственно строительством", — отметил Уваров.

"Так что в реальности, учитывая и состояние экономики Украины, и проблемы у Westinghouse, будет уместно оценивать ее перспективы в отношении новых атомных блоков древней пословицей: "Или хан помрет, или ишак"", — сказал собеседник агентства.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации МИД РФ, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

В министерстве энергетики Украины ранее заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой атомной станции и один — на Ровненской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас проходит.

В нынешнем году американские СМИ сообщили, что сроки завершения строительства в США энергоблоков №3 и 4 АЭС "Vogtle" с реакторами AP-1000 будут вновь сдвинуты вправо, и что стоимость проекта, в котором давно сорваны все первоначальные сроки, уже выросла до примерно 25 миллиардов долларов.

А в 2017 году в США прекратилось строительство блоков №2 и 3 с реакторами AP1000 АЭС "V.C.Summer" после отказа Westinghouse исполнять функции генподрядчика.