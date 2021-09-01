ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Совместное заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины, подписано в ходе визита в Вашингтон президента страны Владимира Зеленского, сообщает министерство энергетики США. Аналитик объяснил, почему не стоит покупать золото

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в ходе визита в США Зеленский встретился с главой минэнерго Дженнифер Грэнхолм. В рамках этой встречи было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества "с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины". Министерство цитирует Грэнхолм, которая заявила, что сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины.

В самом заявлении говорится, что стороны признают необходимость обеспечения устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры Украины к физическим и кибератакам, а также к другим злонамеренным усилиям, направленным на подрыв энергобезопасности Украины.

США намерены помогать Украине в развитии конкурентных и прозрачных энергетических рынков, говорится в заявлении. "Участники намерены работать над продвижением усилий Украины по достижению большей интеграции с Европейским Союзом, в том числе посредством модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении.

Для этих целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина "намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату", говорится в заявлении.