БРЮССЕЛЬ, 2 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе в 2021 году носит временный характер и был вызван восстановлением мировой экономики, а также резким увеличением спроса после кризиса пандемии коронавируса, сказал РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников, а также бывший представитель Европейской комиссии Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).

"Рост цен, который мы наблюдаем сейчас, не продлится – он носит циклический характер. После кризиса пандемии COVID-19 мы наблюдаем восстановление экономики, и спрос резко вырос, отсюда и временное давление на спотовые цены", — отметил эксперт.

Спотовые цены на газ в Европе росли с начала 2021 года, что было вызвано, среди прочего, экстремальными погодными условиями, и менее чем за год газ для Западной Европы подорожал на 50%. По словам эксперта, летом такая динамика цен была незаметна, но зимой потребители увидят эти изменения.

К причинам роста цен на газ в Европе эксперт также относит факторы, связанные с обслуживанием трубопроводов. Фурфари отметил, что газопроводы, проходящие через Украину, довольно старые, а качество их сварных швов уступает современным, что приводит к значительным потерям газа. "Вероятно, это один из факторов, о котором мы не говорим и из-за которого Россия и Германия решили разработать "Северный поток" и "Северный поток 2", — сказал эксперт.

Фурфари полагает, что позднее в текущем году спотовые цены снизятся из-за высокого уровня предложения, учитывая, что более не существует монополии на рынке. В то время как Россия поставляет 40% газа, потребляемого в Европе, есть также поставки из Катара, Алжира, США и Азербайджана, существуют трубопроводы, ведущие в Италию через Турцию, Балканы и Адриатическое море, не говоря уже о запуске "Северного потока 2".

Эксперт считает, что из-за отказа европейских стран от ядерной энергетики газ станет основным источником энергии в регионе.