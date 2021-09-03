ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Чубайс заявил, что стратегия развития угольной отрасли России провалилась

Выступая на Восточном экономическом форуме, он пояснил, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к ускорению темпов изменения климата. Если максимально упрощать ситуацию, то одна из задач человечества — изъять парниковые газы из атмосферы. С этой задачей могут справится уже имеющиеся технологии, напомнил Чубайс.

"Создание нового, то, чего не существовало… Улавливание и хранение углерода. То, что сегодня "Газпромнефть" делает, — крайне интересный проект… В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет… Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать", — сказал Чубайс.

Он отметил, что еще три месяца назад такая идея вызывал сомнения, но в сегодняшней ситуации в ней уже видны перспективы. "Сегодня тонна СО2 стоит 56-58 евро, потом будет 70-90 евро. Может, это не бессмысленно?" — добавил Чубайс. Он отметил, что речь в данном случае идет о физическом улавливании и хранении СО2, но не меньше возможностей в органическом улавливании и хранении.

По мнению Чубайса, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Отрасль хозяйствования, которая развивает эту способность почв, называется регенеративное земледелие. Смысл его в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое. "У нас в стране возможности для этого колоссальные", — сказал Чубайс.

Он также отметил развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России. По словам Чубайса, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который был получен на начальных этапах внедрения ВИЭ и нарастить его долю в энергетике.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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