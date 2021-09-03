Чубайс: возобновляемая энергетика и производство водорода могут стать будущим экономики России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Выступая на Восточном экономическом форуме, он пояснил, что антропогенные выбросы парниковых газов привели к ускорению темпов изменения климата. Если максимально упрощать ситуацию, то одна из задач человечества — изъять парниковые газы из атмосферы. С этой задачей могут справится уже имеющиеся технологии, напомнил Чубайс.
"Создание нового, то, чего не существовало… Улавливание и хранение углерода. То, что сегодня "Газпромнефть" делает, — крайне интересный проект… В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет… Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать", — сказал Чубайс.
Он отметил, что еще три месяца назад такая идея вызывал сомнения, но в сегодняшней ситуации в ней уже видны перспективы. "Сегодня тонна СО2 стоит 56-58 евро, потом будет 70-90 евро. Может, это не бессмысленно?" — добавил Чубайс. Он отметил, что речь в данном случае идет о физическом улавливании и хранении СО2, но не меньше возможностей в органическом улавливании и хранении.
По мнению Чубайса, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Отрасль хозяйствования, которая развивает эту способность почв, называется регенеративное земледелие. Смысл его в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое. "У нас в стране возможности для этого колоссальные", — сказал Чубайс.
Он также отметил развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России. По словам Чубайса, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который был получен на начальных этапах внедрения ВИЭ и нарастить его долю в энергетике.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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