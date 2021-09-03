МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф сделал ряд негативных для России прогнозов падения энергоэкспорта и доходов граждан без ESG-трансформации. Однако сейчас консенсус в этом вопросе найден и страна уже реализует позитивный сценарий энергоперехода, в том числе, разработан проект правительства по низкоуглеродной стратегии, заявил он в рамках одной из сессий ВЭФ. Греф дал прогноз падения энергоэкспорта России к 2035 году

"Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен, в том числе, наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG", — сказал он.

В реальности уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий, который также был озвучен главой Сбербанка. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность. "Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии", — сказал Греф.

В качестве рисков энергоперехода он обозначил падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциальную утрату лидерства России в мировой энергетике, потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их потенциальное банкротство. Греф: доходы россиян упадут на 14% к 2035 году без ESG-трансформации

Чтобы не допустить такого сценария, ведется работа по созданию ESG-альянса, смысл которой заключается в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно совершить энергопереход. Сдвиги, которые уже наблюдаются, говорят о формировании в экономике новых точек роста. "Они повысят инвестиционную активность бизнеса, будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации нашей экономики под глобальные ESG-вызовы. В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста", — заключил Греф.