КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что проекту "Северный поток 2" не разрешат работать в коммерческом режиме. Планы "Газпрома" назвали "угрозой для европейского рынка и потребителей"

Витренко в составе возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским делегации находится в США. После встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский сообщил, что обсуждались гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока 2", однако отметил, что они только еще будут разрабатываться. По его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Украины и ее энергобезопасность будет под угрозой.

"Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

"Для того чтобы его сертифицировал европейский регулятор, как раз нужно, чтобы оператор "Северного потока" доказал полное соответствие европейскому праву. Этого не будет", – добавил он.

По его словам, в ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину. На Украине рассказали об ожиданиях по компенсациям за "Северный поток-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.