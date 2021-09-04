МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Цены на природный газ в Европе выросли более чем на в 20 раз с рекордно низкого уровня в мае прошлого 2020 года. Тогда тонна "голубого топлива" стоила немногим дороже 30 долларов, на этой неделе она обходилась европейским потребителям почти в 650 долларов. Однако все это вовсе не означает конец эпохи дешевого газа – пусть 30, и даже 100 долларов, как раньше, он стоить уже не будет, снижение до равновесного уровня все же вероятно, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Европейские цены на газ побили исторический максимум

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Текущие рекордные цены нельзя назвать фундаментально обоснованными в долгосрочном горизонте. "Есть ряд событий временного, сезонного, политического характера, которые формируют сегодняшнюю стоимость кубометра в Европе", — пояснил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

В первую очередь, это сезонный спрос в преддверии зимнего отопительного сезона. На 28 августа газовые хранилища в Европе были заполнены на 66,3%. При этом в 2020 году на ту же дату они были заполнены на 91%, в среднем за 5 лет на ту же дату — доля заполнения 82,5%. Во-вторых, на цены оказывает давление неопределенность в отношении сроков полноценного запуска "Северного потока-2". "Газпром" планировал с октября до конца года поставить 5,6 млрд кубометров, но этого недостаточно для того, чтобы устранить дефицит запасов в европейских газовых хранилищах. Кроме того, тропический шторм "Ида", из-за которого сейчас 94% мощностей по производству газа в Мексиканском заливе остановлены, создает негативный фон для всего энергетического рынка, хотя значимого воздействия на цены не ожидается.

"Отдельно стоит отметить аномальную жару в Азии, что увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения воздуха. Кроме того, рост цен на выбросы СО2 в Европе заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье", — добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

В долгосрочной перспективе сегодняшние цены на газ скорректируются вниз, сходятся во мнении эксперты. Однако это не значит, что мы вернемся в те времена, когда тысяча кубометров стоила 100 долларов.

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА

100 долларов за тысячу кубометров – низкое даже по историческим меркам значение. Это примерно соответствует границе безубыточности "Газпрома", а о рентабельном строительстве новых газопроводов или проектов в сфере СПГ при таких ценах речи даже не идёт, говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Указка для Киева: Вашингтон продумывает "газовые войны" будущего

По его мнению, в долгосрочном периоде равновесно выглядят цены около 250 долларов за тысячу кубометров, так как этих значений достаточно для роста производства СПГ и строительства новых потенциальных газопроводов.

Большего снижения цен не ждет и "Газпром", который на днях повысил прогноз средней цены при поставках в дальнее зарубежье на основе долгосрочных контрактов в 2021 году на 30% до 269,6 доллара за 1 тысячу кубов.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДИСКОНТА

Вернуться к прежним ценам позволит ситуация формирования избытка газа на рынке. Это может произойти после запуска "Северного потока-2", считает Крылова. Однако размер коррекции цен будет определяться не самим фактом запуска, а планами "Газпрома" по заполнению нового трубопровода газом. подчёркивает Кауфман.

Нужно понимать, что через "Северный поток 2" пойдет не дополнительный, а перераспределенный из других трубопроводов газ — 55 млрд кубометров в год. "При возвращении уровней запаса газа в европейских хранилищах на средние сезонные значения и штатно работающем "Северном потоке 2" в условиях нормальной или чуть более тёплой зимы можно рассчитывать в будущем на дисконт к текущим ценам порядка 30-40%", — прогнозирует Шульгин. Европа может начать хитрые проверки "Северного потока-2"

Соответственно, более существенные падения цен на газ в будущем могут быть обусловлены только экстремально теплой погодой в зимний период в совокупности с высоким уровнем запасов в хранилищах и пониженным спросом со стороны промышленности, добавил он.

"При таком сценарии краткосрочное возвращение цен к 100 долларам за тысячу кубов выглядит теоретически возможным, но такое сочетание факторов встречается редко, не чаще раза в десятилетие", — отметил эксперт.

По мнению Кауфмана, газовые цены в Европе в следующем году во многом будут зависеть от предстоящего отопительного сезона. В случае ещё одной холодной зимы стоимость голубого топлива может остаться выше 400 долларов за тысячу кубометров. Если зима наоборот будет достаточно тёплой, можно ожидать коррекции ближе к 300 долларам за тысячу кубов или даже ниже.