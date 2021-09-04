Переиграли. Когда в Европу вернется дешевый газ
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Цены на природный газ в Европе выросли более чем на в 20 раз с рекордно низкого уровня в мае прошлого 2020 года. Тогда тонна "голубого топлива" стоила немногим дороже 30 долларов, на этой неделе она обходилась европейским потребителям почти в 650 долларов. Однако все это вовсе не означает конец эпохи дешевого газа – пусть 30, и даже 100 долларов, как раньше, он стоить уже не будет, снижение до равновесного уровня все же вероятно, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
Текущие рекордные цены нельзя назвать фундаментально обоснованными в долгосрочном горизонте. "Есть ряд событий временного, сезонного, политического характера, которые формируют сегодняшнюю стоимость кубометра в Европе", — пояснил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.
В первую очередь, это сезонный спрос в преддверии зимнего отопительного сезона. На 28 августа газовые хранилища в Европе были заполнены на 66,3%. При этом в 2020 году на ту же дату они были заполнены на 91%, в среднем за 5 лет на ту же дату — доля заполнения 82,5%. Во-вторых, на цены оказывает давление неопределенность в отношении сроков полноценного запуска "Северного потока-2". "Газпром" планировал с октября до конца года поставить 5,6 млрд кубометров, но этого недостаточно для того, чтобы устранить дефицит запасов в европейских газовых хранилищах. Кроме того, тропический шторм "Ида", из-за которого сейчас 94% мощностей по производству газа в Мексиканском заливе остановлены, создает негативный фон для всего энергетического рынка, хотя значимого воздействия на цены не ожидается.
"Отдельно стоит отметить аномальную жару в Азии, что увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения воздуха. Кроме того, рост цен на выбросы СО2 в Европе заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье", — добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
В долгосрочной перспективе сегодняшние цены на газ скорректируются вниз, сходятся во мнении эксперты. Однако это не значит, что мы вернемся в те времена, когда тысяча кубометров стоила 100 долларов.
РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА
100 долларов за тысячу кубометров – низкое даже по историческим меркам значение. Это примерно соответствует границе безубыточности "Газпрома", а о рентабельном строительстве новых газопроводов или проектов в сфере СПГ при таких ценах речи даже не идёт, говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман.
По его мнению, в долгосрочном периоде равновесно выглядят цены около 250 долларов за тысячу кубометров, так как этих значений достаточно для роста производства СПГ и строительства новых потенциальных газопроводов.
Большего снижения цен не ждет и "Газпром", который на днях повысил прогноз средней цены при поставках в дальнее зарубежье на основе долгосрочных контрактов в 2021 году на 30% до 269,6 доллара за 1 тысячу кубов.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДИСКОНТА
Вернуться к прежним ценам позволит ситуация формирования избытка газа на рынке. Это может произойти после запуска "Северного потока-2", считает Крылова. Однако размер коррекции цен будет определяться не самим фактом запуска, а планами "Газпрома" по заполнению нового трубопровода газом. подчёркивает Кауфман.
Нужно понимать, что через "Северный поток 2" пойдет не дополнительный, а перераспределенный из других трубопроводов газ — 55 млрд кубометров в год. "При возвращении уровней запаса газа в европейских хранилищах на средние сезонные значения и штатно работающем "Северном потоке 2" в условиях нормальной или чуть более тёплой зимы можно рассчитывать в будущем на дисконт к текущим ценам порядка 30-40%", — прогнозирует Шульгин.
Соответственно, более существенные падения цен на газ в будущем могут быть обусловлены только экстремально теплой погодой в зимний период в совокупности с высоким уровнем запасов в хранилищах и пониженным спросом со стороны промышленности, добавил он.
"При таком сценарии краткосрочное возвращение цен к 100 долларам за тысячу кубов выглядит теоретически возможным, но такое сочетание факторов встречается редко, не чаще раза в десятилетие", — отметил эксперт.
По мнению Кауфмана, газовые цены в Европе в следующем году во многом будут зависеть от предстоящего отопительного сезона. В случае ещё одной холодной зимы стоимость голубого топлива может остаться выше 400 долларов за тысячу кубометров. Если зима наоборот будет достаточно тёплой, можно ожидать коррекции ближе к 300 долларам за тысячу кубов или даже ниже.
https://1prime.ru/energy/20210904/834600632.html