МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Уже через несколько месяцев Украина столкнется с энергетической катастрофой, заявил в эфире украинского телеканала "Наш" бывший министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. Китайцы заявили о недовольстве запретом убийственного графика работы

Он говорит о том, что на бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен (около 54 рублей) за кубометр, а население в настоящее время платит 7-8 гривен (20 рублей).

Учитывая, что это все равно дорого, однако "Нафтогаз Украины" поддерживает эти цены.

"Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю при отпуске цен. Это не заложено в их бюджетах", — считает Кучеренко. Тем более, если учитывать, что две трети от потребностей страны в газе, как бы власти этого не хотели, Киев будет вынужден покрывать по рыночной стоимости.

Экс-министр полагает, что на объемы газа, которые принадлежат самой Украине, можно регулировать цену. Но оставшуюся часть придется закупать за границей. При этом закупки топлива "повесят" на украинский бизнес и местные бюджеты, подытожил он.