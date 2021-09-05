МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies и правительство Ирака заключили соглашение о реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие нефтяных и газовых месторождений в стране на сумму 27 миллиардов долларов, сообщает канцелярия премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Ирак отчитался о доходах за добычу нефти

Ранее министерство нефти Ирака сообщало, что подписало предварительное соглашение с компанией Total на реализацию четырех крупных проектов. Оно было вынесена на рассмотрение иракского правительства.

Позже агентство Блумберг сообщало, что правительство и компания близки к заключению соглашения. Отмечалось, что соглашение направлено на привлечение инвестиций для увеличения добычи нефти и газа и сокращения числа случаев отключений электроэнергии в стране.

"Сегодня в присутствии премьер-министра Ирака состоялась церемония подписания первого соглашения по привлечению инвестиций для реализации проектов по попутному газу и развитию нефтяных месторождений. Соглашение включает три контракта между министерством нефти Ирака и французской компанией Total и контракт по проекту в сфере солнечной энергии между министерство электроэнергии Ирака и компанией Total", — говорится в заявлении канцелярии премьера.

Отмечается, что целью соглашения является увеличение производственных мощностей по добыче нефти, обеспечение стабильности в сфере электроэнергии.

Проекты, по которым были подписаны договоры, включают наращивание добычи нефти месторождения "Артауи" с 85 тысяч до 210 тысяч баррелей в день, создание предприятий по переработке попутного газа, строительство электростанций, работающих на солнечной энергии.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.