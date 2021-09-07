КИЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку из-за отсутствия консенсуса в вопросе увольнения главы компании Юрия Витренко, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания номинационного комитета наблюдательного совета во вторник.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Международные резервы Украины побили девятилетний рекорд

Первого июля НАПК направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании.

Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.

По информации издания, в отставку решили подать глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

"Причина – безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов поддержать этот вопрос. Изданию стало известно, что все шестеро действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт", — сообщает издание.

По информации СМИ, при отставке трех членов наблюдательного совета до назначения новых наблюдательный орган фактически лишается полномочий и его функции переходят собранию акционеров, то есть к кабмину.

"Но без наблюдательного совета НАК будет оставаться недолго. Уже подготовлено поручение премьер-министра в секретариат кабмина и в номинационный комитет об объявлении конкурса на должности четырех новых членов набсовета. Конкурс планируется завершить в ноябре 2021 года", — пишет издание. На Украине предположили, когда Байден приедет в Киев

Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

Послы "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.