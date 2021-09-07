МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Концерн "Росэнергоатом" застрахует от поломок оборудование АЭС на сумму более 1 триллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Эксперт оценил проект АЭС от Westinghouse на Украине

"Право заключения договора на страхование имущества АО "Концерн Росэнергоатом" от риска поломок машин и оборудования", — сформулирован объект объявленной о вторник закупки форме открытого запроса предложений.

Речь идет об оборудовании Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской (за исключением имущества энергоблока №1), Нововоронежской (за исключением имущества энергоблока №3), Ростовской и Смоленской атомных станций. Срок действия договора страхования – с 15 октября текущего года до 15 октября 2023 года.

"Общая страховая стоимость застрахованного имущества… составляет: 1 032 429 222 722,00 рублей (один триллион тридцать два миллиарда четыреста двадцать девять миллионов двести двадцать две тысячи семьсот двадцать два рубля 00 копеек), НДС не включает", — говорится в материалах закупки.

Страховые случаи – это гибель, утрата, повреждение имущества в результате, в частности, из-за ошибок при конструировании или проектировании, ошибок при монтаже, наладке или ремонте оборудования, энергетической перегрузки и преждевременного износа или коррозии материала конструкции.

Начальная (максимальная) цена договора, то есть страховая премия, заявлена почти в 1,5 миллиарда рублей.

Итоги закупки подведут 30 сентября.