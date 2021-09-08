МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Отказ ряда стран от атомной энергетики зачастую ведет к негативным экономическим и социальным последствиям, а замещение действующих АЭС генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стоит дороже, чем продление срока эксплуатации атомных блоков, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Экспорт европейского газа на Украину достиг рекордного объема

"Зачастую за отказом стран от использования мирного атома следуют явно негативные экономические и социальные последствия. Например, Германия, которая не использует атомную энергетику с 2011 года, сегодня имеет один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Европе (30,5 евроцента/кВт.ч или порядка 26,8 рублей/кВт.ч) из-за повышения цен на 25% в 2010-2013 годах", — пишет Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

При этом, по данным Международного энергетического агентства, указывает вице-премьер, полный отказ от атомной энергетики и замещение ее ВИЭ в Европе будет на 500 миллиардов долларов дороже, чем принятие решения о продлении срока эксплуатации действующих АЭС.

Кроме того, атомная энергетика вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата, и эту позицию разделяют и авторитетные международные организации. "По данным все того же МЭА, гипотетический отказ от атомной энергетики может привести к дополнительным выбросам в атмосферу углекислого газа в размере 4 миллиардов тонн в период до 2040 года", — пишет Новак.

Вице-премьер также напомнил, что широкое использование атомной энергии в большинстве развитых стран, в том числе в США, которые в последние месяцы активно декларируют климатическую повестку, говорит не только об экономической целесообразности, но и об экологичности и безопасности этого вида производства.

"Важно понимать, что корректное производство атомной энергии абсолютно безопасно… Началу строительства атомной электростанции предшествует многолетний всесторонний анализ проекта, лицензирование, разработка местного нормативного ядерного регулирования, применения стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обязательная экологическая оценка", — заключает он.