МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Ямал СПГ Ресурс", дочерняя структура "Новатэка", выиграла аукционы на Нейтинское и Арктическое нефтегазовые месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, заплатив в сумме 13,155 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Новатэка". "Новатэку" в ходе торгов удалось обогнать "Роснефть" по капитализации

"ПAO "Новатэк"… сообщает, что дочернее общество компании ООО "Ямал СПГ Ресурс" выиграло аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения, для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Лицензионные участки расположены на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе", — сообщает компания.

Запасы Арктического и Нейтинского месторождений оцениваются в размере 2,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента по российской классификации, включая 413 миллиарда кубометров газа и 28 миллионов тонн жидких углеводородов. Уточняется, что лицензии будут выданы на срок 27 лет, а общая сумма разовых платежей за пользование недрами по обоим участкам составила 13,155 миллиарда рублей.

При этом сумма разового платежа за Нейтинский участок составила 2,278 миллиарда рублей, а Арктический — 10,877 миллиарда рублей.

"Участки недр расположены в непосредственной близости от имеющихся активов "Новатэка" на Ямале. Приобретение данных участков позволит расширить ресурсную базу компании для реализации СПГ-проектов", — отмечает "Новатэк".

Участие в аукционах могли принять только те компании, у которых есть действующие мощности по производству СПГ в ЯНАО, то есть под условия попадал только "Новатэк". Ранее СМИ писали о заинтересованности "Новатэка" в этих двух участках — с просьбой выдать их компании ее глава Леонид Михельсон обращался к президенту РФ в апреле.