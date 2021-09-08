МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин России ведут совместную работу для решения вопроса о субсидиях для РЖД на перевозку топлива на Дальний Восток, рассказал РИА Новости в кулуарах Московского финансового форума замминистра энергетики Павел Сорокин. Алекперов призвал донастроить демпфер по топливу

"Работаем вместе с Минфином для того, чтобы этот вопрос оформить. Там вопрос технический, его мы пытаемся решить", — ответил Сорокин на вопрос о том, когда РЖД сможет получить субсидию на перевозки топлива на Дальний Восток.

Ввести субсидии для РЖД на перевозки топлива на Дальний Восток просит бизнес. Предприниматели считают, что это поможет сдержать рост розничных цен на бензин в регионе, позволит избежать банкротства частного сектора и решить проблему дефицита горючего.

Минэнерго РФ в 2020 году предложило субсидировать тарифы РЖД на перевозку топлива на Дальний Восток в размере до 4 тысяч рублей на тонну для борьбы с топливным дефицитом в регионе. В мае вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что субсидии планируется выделять за счет средств, которые ранее были заложены налоговым законодательством на надбавку к демпфирующему механизму для цен на топливо непосредственно для Дальнего Востока. Правительство поручило до 2023 года запустить торги фьючерсами на Urals

Скорректированный демпфирующий механизм, направленный на сглаживание колебаний цен на топливо в России, в числе прочего предусматривает отмену "дальневосточного демпфера", который по факту работал неэффективно, при этом компенсационная компонента за счет НДПИ останется. Однако эта надбавка составляет только 2 тысячи рублей на тонну. Таким образом, нерешенным остается вопрос об остальной половине средств, недостающих на субсидии РЖД.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.