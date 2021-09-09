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2021
https://1prime.ru/energy/20210909/834655508.html
"Газпром" и Русгаздобыча" построят СПГ-завод в Усть-Луге
Энергетика
Новости
ru-RU
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ГАЗПРОМ И РУСГАЗДОБЫЧА ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СПГ-ЗАВОДА В УСТЬ-ЛУГЕ С LINDE И RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES — ГАЗПРОМ ПРАЙМ, 09.09.2021
газ, новости, энергетика
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