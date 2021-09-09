ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — ПРАЙМ. В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет помешать вводу "Северного потока 2" в строй, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Польша опасается снижения интереса к транзиту из-за "Северного потока-2"

"Намерения так или иначе мешать реализации этого важного проекта декларировались в Вашингтоне давным-давно. В Киеве тоже давным-давно кричат "караул" в связи с "Северным потоком". Хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов Россия, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину", — сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Песков добавил, что проекту пытались помешать по-разному, но не получилось.

"Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", — добавил он.

"А что касается вот этих вот предупреждений украинцев всем европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, — ну, на фоне, наверно, нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", — сказал Песков.

Он добавил, что газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ продолжает оставаться гарантированным по объемам, по ритмичности, по цене. "Таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", — сказал Песков.