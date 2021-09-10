МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG. Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"

Ранее "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено в пятницу утром.

"Сегодня секции второй нитки "Северного потока 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой… трубоукладочной баржой "Фортуна", — говорится в материалах Nord Stream 2 AG.

"Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", — также сообщает компания.

Газопровод "Северный поток 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.