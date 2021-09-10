МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале. Цена газа в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубов

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено", — говорится в сообщении компании.

Газопровод "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.