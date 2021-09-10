МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Эксперт предрек Европе проблемы в случае незапуска "Северного потока-2"

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.

Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.

Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.