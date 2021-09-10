Цена газа в Европе достигла очередного рекорда, превысив 710 долларов за тысячу кубометров
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
https://1prime.ru/energy/20210910/834664643.html
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