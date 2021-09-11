ВАРШАВА, 11 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша и Украина должны иметь гарантии транзита российского газа через свою территорию. На Украине все еще ожидают, что США заблокирует "Северный поток-2"

"Договоренности между Украиной, Германией и США очень важны. То, чего мы опасались — ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, — может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток-2"), — заявил Моравецкий в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Варшаве в субботу.

"Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России — как ценового, так и с политической точки зрения", — отметил он.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

В МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, однако это зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.