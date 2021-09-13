МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг. "Газпром нефть" будет сотрудничать с НЛМК в области водородной энергетики

"Климатический "вызов" – отнюдь не новый, мы уже 20-30 лет обсуждаем глобальное потепление, но последние два-три года проблема стала безотлагательной… У России тоже есть возможности в этом направлении, которые интересны для Европы. Сейчас, например, широко обсуждается водородная повестка — потенциал России в производстве "зеленого" водорода для экспорта в Европу", — сказал он.

При этом Шиллинг отметил, что Россия могла бы в том числе выиграть, применяя решения, технологии, подходы и опыт, которые есть у Европы. "Об этих вопросах и темах можно говорить и на традиционных площадках. В каждой второй сессии, например, программы ПМЭФ была "зеленая" повестка. Многие сессии на ВЭФ в этом году посвящены этой тематике", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что существует возможность организовать взаимодействие ЕС и России по климатической повестке и через новые каналы и платформы, а АЕБ готова этому способствовать.

"В ассоциации есть платформа "Зеленая инициатива", где ведется работа по трем направлениям – будущее энергетики, управление углеродными выбросами и зеленое финансирование – это как раз основные направления, по которым сейчас работает государство и российский бизнес", — пояснил Шиллинг.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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