МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. России и Германии нужно создать водородный союз, объединив свои усилия в развитии проектов в области водородной энергетики, считает экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. Экс-глава OMV назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2"

"Да, это правда", — сказал Зеле в интервью газете "Ведомости" на вопрос о том, считает ли он, что России и Германии нужно создать водородный союз.

"Мне кажется, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы будем концентрироваться на так называемом голубом водороде… У Европы есть потребность в водороде, сейчас мы готовим к этому рынок и вкладываемся в общую инфраструктуру. Что же касается России, то у нее есть необходимые объемы газа для производства и для накопления водорода", — добавил он.

Экс-глава OMV отметил, что в долгосрочной перспективе России и Германии следует стремиться и к сотрудничеству в области зеленого водорода, который производится с помощью электролиза из воды. "Новатэк" и Япония будут сотрудничать в сфере аммиака и водорода

"В подобное партнерство мы с западной стороны привносим еще один важный компонент: технологию. А ваша замечательная страна имеет большое преимущество. Это огромные просторы, огромные площади. Представьте, сколько можно разместить ветряков или солнечных батарей. Если вы в Европе приедете в некоторые страны, там уже ветряк на ветряке, нет места их размещать. И если мы действительно ставим цель развить водородный рынок в Европе, то по всем расчетам получается, что водород нужно будет импортировать, а естественным и ближайшим партнером будет Россия", — объяснил он.

Зеле сообщил, что конкретных проектов между странами в данной сфере пока нет, но напомнил, что Российско-германская внешнеторговая палата создала инициативную рабочую группу, которая занимается этими вопросами.