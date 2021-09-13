МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. По данным независимой экоаналитической лаборатория "Сфера", взятых в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке, содержание нефтяных продуктов в образцах не превышает допустимую норму. Для проб на анализ присутствия нефтепродуктов брался верхний слой донных отложений. В остальных трех точках отбора проб морской воды — маяк в Большом Утрише, пляж в Южной Озереевке, ООПТ "Озеро Лиманчик" в селе Абрау-Дюрсо — превышения ПДК также не обнаружено, сообщается на сайте КТК. Разлив нефти под Новороссийском не сказался на отгрузках и прокачке нефти

По мнению директора общественной организации "Центр экологического образования АКВА" Татьяна Трибрат, последствия разлива нефти под Новороссийском в августе вряд ли можно нейтрализовать в столь короткий срок, как сообщают в КТК — самые тяжелые фракции оседают на дне, где остаются гораздо дольше, чем на месяц.

"Я не могу утверждать точно, что все последствия происшествия на терминале АО "Каспийский трубопроводный консорциум" в Южной Озереевке устранены, потому что я лично не видела никаких достоверных данных исследований знакомых мне экспертов или лабораторий. Что же до того, возможно ли теоретически, что сейчас уже нет следов того, что произошла масштабная утечка, по моему опыту — нет. Так быстро последствия нефтяных разливов не сходят на нет — самые тяжелые фракции — они оседают на дне, остаются там гораздо дольше, чем месяц", — сказала она.

По ее словам, если при нейтрализации подобных утечек был использован сорбент, который прибивает к дну нефтепродукты, то сейчас еще должны остаться следы на дне. "Само расположение терминала в отдалении от береговой линии и погодные условия сыграли на руку КТК — шторм и течения могли отнести загрязнения от городов и помогли им скрыть последствия и масштаб происшествия. Если бы не снимки института РАН, мы вообще могли бы не узнать о случившемся", — обратила внимание Трибрат.

Она также указала, что именно при погрузке происходит двойной выброс вредных веществ: с одной стороны — инертные газы, а с другой — сама нефть. "Судя по всему, консорциум не особо интересует требование российских законов прекращать или снижать нагрузку при ветре, иначе запах не должен появляться", — полагает она.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем — порядка 12 кубометров.

Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.