МИНСК, 13 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 14 сентября повысятся на одну белорусскую копейку (0,29 российского рубля по текущему курсу), сообщила в понедельник пресс-служба государственного концерна "Белнефтехим".

Это 27-е изменение стоимости автомобильного топлива в стране в текущем году, каждый раз оно прибавляло по одной копейке в цене, в предыдущий раз – 7 сентября. "Белнефтехим" ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.

"С 14 сентября 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях изменяется", — говорится в сообщении.

Согласно ему, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,97 белорусского рубля (57,34 российского рубля, или 0,79 доллара), АИ-95-К5-Евро – 2,07 белорусского рубля (60,25 российского рубля, или 0,83 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,29 белорусского рубля (66,66 российского рубля, или 0,92 доллара), ДТ – 2,07 белорусского рубля (60,25 российского рубля, или 0,83 доллара).

В прошлом году цены на автомобильное топливо на АЗС республики менялись 16 раз. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке менялись 28 раз, в 2018 году — 27 раз. В основном цены увеличивались за раз на одну копейку