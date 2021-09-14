ЕРЕВАН, 14 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы сотрудничества в энергетической сфере, сообщили в пресс-службе кабмина Армении. Депутат Рады предложил заключить прямой газовый контракт с Россией

"Пашинян заявил, что "Газпром" является стратегическим партнером Армении в энергетической сфере и правительство придает важность развитию взаимовыгодного партнерства", — отмечается в сообщении на сайте правительства.

По данным пресс-службы, Миллер рассказал премьеру о деятельности "Газпрома" в Армении, инвестиционных и социальных программах компании, "заверив, что "Газпром" готов продолжить выполнять все поставленные перед компанией задачи".

"Собеседники обсудили армяно-российское сотрудничество в энергетической сфере и перспективы его развития, затронули вопросы, связанные с деятельностью "Газпрома" (в Армении – ред.). Была обоюдно подчеркнута важность проектов, направленных на развитие энергетики, формирования надежной системы газоснабжения", — отмечается в сообщении.