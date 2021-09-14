МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Странам Евросоюза необходимо комбинировать энергоносители, чтобы стабилизировать высокие цены на электроэнергию, нельзя полностью рассчитывать на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Украина пригрозила Европе ориентацией ГТС на внутренний рынок

Цены на электроэнергию в Европе в настоящее время находятся на рекордно высоких отметках. В частности, ее стоимость подскочила во Франции, Нидерландах. В Германии, как сообщают СМИ, оптовая цена на электроэнергию с поставкой в начале следующего года достигла 90 евро за 1 МВт.ч, что почти в два раза больше цен в начале года.

"Сейчас основной выход – комбинировать источники энергии, продолжая использовать углеводороды наряду с возобновляемыми ресурсами. Это единственный способ для стран ЕС избежать огромных скачков цен", — сказал Бадьянов, отмечая, что текущий скачок цен во многом связан с отсутствием сильных ветров на протяжение нескольких недель, поэтому рассчитывать только на ветряные электростанции в Северном море нельзя.

Эксперт отметил, что переход на возобновляемые источники электроэнергии является длительной процедурой, которая может занять "не один десяток лет, так как странам только предстоит построить новые объекты".

"Уже сейчас страны компенсируют потери за счет газовых и угольных электростанций. Но серьезного снижения стоимости электроэнергии в ближайшее время ждать не стоит (сейчас цены на газ тоже на максимуме из-за сокращения его запасов в хранилищах), так как неизвестно, как скоро поменяется погода в Северном море", — добавил Бадьянов.

Параллельно с ценами на электричество в Европе также активно растут цены на газ. Во вторник цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку в 810 долларов за 1 тысячу кубометров.