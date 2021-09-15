МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Схема ценообразования в ЕС на электроэнергию, связанная с ценой на газ, должна быть пересмотрена, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я считаю, что система ценообразования на электроэнергию, которая является европейским стандартом, должна быть пересмотрена, потому что она имеет слишком много недостатков", — сказал Боррель. По его мнению, "перенос стоимости газа на другие виды энергии, затраты на производство которых не имеют ничего общего, не имеет оправдания в наше время", — сказал Боррель в интервью Национальному радио Испании (RNE).

Цены на электроэнергию в Европе в настоящее время находятся на рекордно высоких отметках. В частности, ее стоимость подскочила в Испании, Франции, Нидерландах, Германии. В Испании, где с начала лета чуть ли не ежедневно цена бьет исторические рекорды, в четверг она достигнет 188 евро за мегаватт-час.

Во вторник испанский кабинет министров принял пакет мер, направленный на сокращение цены для потребителей за счет производителей. В ответ объединение "Форум испанской ядерной промышленности" пригрозило, что планы правительства могут привести к закрытию АЭС в стране.

"В Испании мы были первыми, кто заметил влияние роста цен, потому что у нас есть система, где выставляется счет за цену каждый день, и поэтому мы сразу заметили рост", — пояснил Боррель, почему именно в Испании наиболее заметно повышение.

Он пояснил, что в большинстве европейских стран контракты заключаются по годовой фиксированной цене, поэтому рост цен не был замечен в такой степени. Но считает, что "в конце концов все это заметят", подчеркнув, что "рано или поздно" система ценообразования, связанная с привязкой цены на электроэнергию от цены на газ, должна быть пересмотрена.

В Европе в последнее время активно растут цены на газ. Во вторник цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку в 810 долларов за 1 тысячу кубометров.