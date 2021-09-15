МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в связи с ослаблением ограничений по сделке ОПЕК+ пересмотрит свою инвестпрограмму на 2021 год в сторону увеличения, рассказал глава компании Александр Дюков.

"Безусловно, мы пересматриваем инвестиционную программу. Вот эта новая квота (ОПЕК+ — ред.) позволяет нам соответственно увеличить инвестиции", — рассказал он в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Инвестиционная программа будет пересмотрена в сторону увеличения. Есть рыночная возможность, поэтому ее нужно использовать", — добавил он. "Газпром" сообщил об активной закачке газа в российские ПХГ

Замглавы компании по экономике и финансам Алексей Янкевич в августе сообщал, что инвестиции компании в 2021 году составят примерно 450 миллиардов рублей.

Объем добычи углеводородов "Газпром нефти" по итогам года достигнет 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании.

"Что касается добычи нефти, добываем ее в соответствии с теми квотами, которые установлены соглашением ОПЕК+. На данный момент, исходя из тех договоренностей, которые есть, мы ждем, что объём добычи в целом углеводородов превысит важную отметку в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год", — сказал Дюков на вопрос о планах добычи углеводородов в текущем году.

Он напомнил, что компания изначально намеревалась достичь этого уровня в прошлом году, но из-за ситуации, вызванной пандемией COVID-19, эти планы были вынуждено отложены.

"Технически мы на этот уровень добычи вышли ещё в прошлом году, но фактически этот знаковый уровень превысим в этом году. Дальше всё зависит от того, какие квоты мы будем получать от Минэнерго и какие договорённости будут в рамках соглашения ОПЕК", — добавил Дюков.

"Мы готовы продолжить увеличивать добычу нефти, впрочем, как и другие", — заключил он.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2019 году, как и в 2020-м, составляла 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. При этом в первом полугодии 2021 года добыча составила 48,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента — на уровне аналогичного периода 2020 года.

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.

А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки. Россия в рамках сделки будет ежемесячно увеличивать добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки.