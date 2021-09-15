Чубайс предрек резкие решения по климату на переговорах в Глазго
Чубайс ожидает на переговорах по климату в Глазго "резких решений" по углю и метану
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что переговоры по климату в Глазго будут непростыми. В частности, ожидаются резкие решения по индустрии угля и метана.
"Будет непростая дискуссия, особенно по шестой статье Парижского соглашения. О признании или непризнании климатических проектов <…> Это не про снижение объемов выбросов, а про увеличение поглощения. Я ожидаю очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос — уголь, второй вопрос — метан", — считает Чубайс.
Спрецпредставитель президента РФ пояснил, что не считает необходимым уничтожать угольную промышленность, однако отметил, что она нуждается в реформировании.
https://1prime.ru/energy/20210915/834704892.html
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