МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский топливный рынок остается стабильным в условиях продолжающихся ремонтов ряда НПЗ и начала перехода от летних к зимним сортам топлива, сообщило Минэнерго РФ.

"Топливный рынок продолжает оставаться сбалансированным, в то время как нефтяные компании полностью исполняли взятые на себя обязательства в условиях продолжающихся ремонтов на нескольких НПЗ, а также начавшегося перехода российского топливного рынка от летних сортов к зимним", — сообщило ведомство.

Как следует из данных Росстата, средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек — до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля.

Минэнерго отмечает, что на середину сентября сохраняется тенденция по снижению конечных цен на топливо в условиях растущих биржевых поставок, а также снижающихся цен в оптовом звене. Снижение цен на СПбМТСБ на прошлой неделе ускорилось до более 4% с 1,4% в начале месяца. При этом темпы поставок топлив на бирже оставались стабильны — по оперативным данным Минэнерго, ежедневные поставки Аи-92 составляли 18,8 тысячи тонн, а поставки Аи-95 выросли относительно первой недели сентября на 5,6% — до 10,9 тысячи тонн.

"В целях обеспечения необходимого объема предложения моторного топлива на внутреннем рынке, в том числе на бирже, штаб Минэнерго России работает в ежесуточном режиме. Дополнительно в рамках работы топливного штаба Минэнерго России в августе удалось отработать меры по противодействию необоснованному росту оптовых цен на нефтепродукты и манипулированию на топливном рынке", — информирует министерство.

"Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции", — заключило ведомство.