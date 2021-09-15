МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энергопереход не будет быстрым из-за инерционных факторов, но он неизбежен, заявил в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

"Энергопереход, скорее всего, неизбежен, и точка невозврата уже пройдена…, есть разные факторы, которые влияют на этот энергопереход: инерционные факторы, технологические факторы, их много… Очевидно, что энергопереход произойдет не быстро", — сказал Дюков.

Он отметил, что нефтегазовым компаниям до завершения энергоперехода придется продолжительное время работать в двух энергетических укладах.

Исходя из этих предпосылок, "Газпром нефть" разработала стратегию, включающую два направления: развитие традиционной энергетики и диверсификацию бизнеса. Последнее включает в себя нефтехимию, производство водорода и создание новых технологических решений для добычи, рассказал глава "Газпром нефти".

Как подчеркнул Дюков, компания ставит задачу снижать углеродную интенсивность за счет повышения энергоэффективности, роста газовых проектов и использования электроэнергии с низким содержанием углерода.