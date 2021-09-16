МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Группа "Газпром" и "Лукойл" создают совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на базе "Меретояханефтегаза" (дочерней компании "Газпром нефти"), сообщает "Газпром". Власти прорабатывают меры поддержки для проектов "Газпрома" на Ямале

"Группа "Газпром" и "Лукойл" создают совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в ЯНАО. СП создается на базе "Меретояханефтегаза" – дочерней компании "Газпром нефти", — говорится в сообщении.

Соглашение о создании СП подписали сегодня в присутствии главы "Газпрома" Алексея Миллера председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Уточняется, что совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 миллиарда тонн нефти и около 0,5 триллиона кубометров газа.

"Лукойл" заинтересован в дальнейшей совместной работе с "Газпром нефтью" и рассматривает ряд проектов, сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы заинтересованы в дальнейшей совместной работе с "Газпром нефтью", мы рассматриваем ряд проектов, которые позволят обеим компаниям получить прибавочную стоимость, способствуют интеграции нашей инфраструктуры и усилению совместной работы и в геологоразведке, и разработке месторождений", — сказал Алекперов. "Лукойл" восстановил 2/3 добычи нефти, сокращенной в мае 2020 года

Помимо этого, сообщается, что совет директоров "Лукойла" в ноябре утвердит новую инвестстратегию на 10 лет, по ней 80% инвестиций направят в проекты в РФ, 20% — за рубеж, сообщил глава компании.

"Сегодня она (стратегия — ред.) утверждена, в ноябре она будет подтверждена решением совета директоров, который утвердит стратегию компании на ближайшие 10 лет, это разделение инвестиций: 80% — на территории России, 20% — за пределами РФ", — сказал Алекперов.

Инвестиции "Лукойла" и "Газпром нефти" в новое совместное предприятие в ЯНАО в среднесрочной перспективе превысят 200 миллиардов рублей, заявил Алекперов.

"Мы считаем, что на первых порах общие инвестиции на среднесрочный период составят более 200 миллиардов рублей", — рассказал глава "Лукойла"

Он добавил, что месторождения нового СП — достаточно сложные, однако и "Лукойл", и "Газпром нефть" обладают достаточным опытом и технологиями для их разработки.