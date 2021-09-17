МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) до 2040 года, как ожидается, вырастет на 1,5 триллиона кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Рынок азиатских стран, рынок АТР, является очень емким. По прогнозам, до 2040 года рост потребления в этом регионе составит плюс 1,5 триллиона кубометров газа, 60% из которого будет импорт", — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

Миллер отметил в связи с этим, что самый динамичный, быстрорастущий рынок — китайский. За прошлое полугодие объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%, объем импорта — на 23,8%, отметил он. Прогнозные оценки объема потребления в этой стране по итогам текущего года составляют 360 миллиардов кубометров, объем импорта — 160 миллиардов, добавил Миллер. При этом уже к 2035 году объем импорта в Китай прогнозируется на уровне 300 миллиардов кубометров газа в год, подчеркнул глава компании.

Также Миллер отметил, что самые большие перспективы реализации конкурентного преимущества связаны с дальнейшим наращиваем на азиатский рынок трубопроводных поставок. При этом "Газпром" активно работает на азиатском рынке в области сжиженного природного газ (СПГ), который поставляет в Корею, Японию, Китай и Индию, заключил Миллер.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления ее деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти. Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа, является мировым лидером по ее добыче. Стратегия "Газпрома" направлена на сохранение и укрепление лидерских позиций компании на европейском рынке, а также существенное увеличение присутствия в АТР и других частях мира.