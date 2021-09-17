БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Уровень заполнения газом хранилищ в Евросоюзе на данный момент примерно на 20 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 10 лет, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Вивьен Лунела на брифинге. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

Эксперты ранее называли низкий уровень запасов газа в хранилищах одной из причин нынешних высоких цен на газ в ЕС. Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF в среду достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров, прибавив более 20% с начала сессии. К настоящему моменту они несколько скорректировались.

"На данный момент стратегические резервы находятся на уровне 71% в странах ЕС. Вам для сравнения: за последние десять лет этот процент в данный период времени составлял в целом около 92%. Разница есть", — сказала Лунела.