МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ на европейский рынок согласно контрактным обязательствам. Кроме того, компания стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей, заявили в компании. В Европарламенте хотят провести расследование против "Газпрома"

Ранее Еврокомиссия заявила, что получила письмо ряда депутатов Европарламента с просьбой проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ в ЕС.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", — прокомментировали жалобу европейских парламентариев в пресс-службе "Газпрома".

Компания заявила, что за 8,5 месяцев текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиарда кубометров. "Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 миллиарда кубов за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 17,4% или на 20,6 миллиарда кубометров", — отметили в "Газпроме".

Вместе с тем, по европейским нормам до запуска "Северного потока 2" его оператор — компания Nord Stream 2 AG — должен быть сертифицирован как независимый (от "Газпрома"), соответствующую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). А проект решения немецкого регулятора еще должна согласовать Еврокомиссия, у которой будет на это два месяца с возможностью продления.

Цены на газ в Европе в сентябре бьют рекорды — стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров. "Газпром" не раз указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" ранее уже подчеркивал, что выполняет все заявки по всем твердым контрактам с европейскими потребителями.