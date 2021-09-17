АФИНЫ, 17 сен — ПРАЙМ. Страны юга Евросоюза просят на уровне ЕС решить проблема роста цен на природный газ, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после завершения саммита EUMED 9. Заявления участников саммита транслировало греческое общественное телевидение.

"Мы просим вместе на европейском уровне решить проблему роста цен на газ, поскольку они в конечном итоге влияют на цены на электроэнергию для всех наших экономик", — сказал Мицотакис. В "Газпроме" ответили на претензии депутатов Европарламента

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в последние недели ставит рекорды. За два месяца она выросла в разы и держится на уровне около 800 долларов за тысячу кубометров.

В саммите участвовали Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания на уровне глав государств и правительств. Впервые в саммите участвовали премьер-министры Словении и Хорватии. По итогам встречи принята Афинская декларация.